Ucraina, Zelensky: "In arrivo nuovi aiuti, inclusi missili per la difesa aerea"

Volodymyr Zelensky ha annunciato l'arrivo di nuovi pacchetti di aiuti dai partner. "Sono tornato a Kiev dopo due giorni molto intensi alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Ci sono stati molti incontri, la cosa più importante è che ci saranno nuovi pacchetti di sostegno per l'Ucraina", ha spiegato, aggiungendo che "principalmente" arriveranno "i missili per la difesa aerea, per la protezione balistica", che ha rappresentato "il problema numero uno per tutto l'inverno". Di questa emergenza "abbiamo parlato a Monaco con praticamente tutti i leader che possono davvero aiutarci. Anche con Marco Rubio, il segretario di Stato americano. Speriamo che gli accordi funzionino come dovrebbero. La difesa aerea è un'esigenza quotidiana", ha rimarcato.