Ucraina, la rappresentante Ue Kallas: "La Russia non è una superpotenza, la sua economia è a pezzi"

Ad aprire l'ultimo giorno della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco è stata l'alto rappresentante dell'Unione Kaja Kallas che ha sottolineato come, dopo quattro anni di guerra su vasta scala in Ucraina, la Russia "è allo sbando e la sua economia è a pezzi". Seguirà anche un intervento della presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, oltre a quello dell'ex segretario generale della Nato Stoltemberg. Intanto si continua a combattere: nuovi attacchi russi al porto di Odessa, dove si sono verificati incendi, e anche un raid ucraino nella regione di Krasnodar; in nessuno dei due episodi si registrano feriti.