Ucraina, Mosca rilancia l'idea di una governance Onu per far finire la guerra

Introdurre una governance esterna in Ucraina sotto l'egida dell'Onu dopo il completamento dell'operazione militare speciale. È l'idea rilanciata dal vice ministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin come possibilità per risolvere il conflitto, sottolineando che la Russia è pronta a discuterne con gli altri Paesi. "L'idea non è nuova - ha detto Galuzin. Nel marzo 2025, il presidente russo Vladimir Putin aveva dichiarato che, nel caso dell'Ucraina, l'istituzione di un'amministrazione esterna sotto l'egida delle Nazioni Unite è una delle possibili opzioni".