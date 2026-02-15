Ucraina, Mosca rilancia l'idea di una governance Onu per far finire la guerra
A dichiararlo il vice ministro degli Esteri russo Mikahil Galuzin riprendendo la proposta fatta da Putin nel marzo 2025
© Dsns Ucraina
Introdurre una governance esterna in Ucraina sotto l'egida dell'Onu dopo il completamento dell'operazione militare speciale. È l'idea rilanciata dal vice ministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin come possibilità per risolvere il conflitto, sottolineando che la Russia è pronta a discuterne con gli altri Paesi. "L'idea non è nuova - ha detto Galuzin. Nel marzo 2025, il presidente russo Vladimir Putin aveva dichiarato che, nel caso dell'Ucraina, l'istituzione di un'amministrazione esterna sotto l'egida delle Nazioni Unite è una delle possibili opzioni".
Nuovi attacchi a Odessa
Intanto si sono verificati grandi incendi nella zona di Odessa, porto meridionale dell'Ucraina. Il servizio di emergenza statale del Paese ha dichiarato che nessuno è rimasto ferito, ma un impianto ferroviario è stato danneggiato e, durante il secondo attacco, un serbatoio di carburante ha preso fuoco.
Attacco ucraino a Krasnodar
Mentre il governatore del territorio russo di Krasnodar Neiamin Kondratyev fa di aver subito un "attacco massiccio" alla regione: "Nel villaggio di Volna, distretto di Temryuk, un serbatoio di prodotti petroliferi ha preso fuoco a causa dei detriti caduti da un drone". Le autorità russe non hanno specificato l'entità dell'incendio e dei danni, sottolineando però che non ci sono vittime.