Ucraina, Zelensky: "Ho sentito gli inviati di Trump in vista del trilaterale a Ginevra"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito in un messaggio su X di aver avuto un colloquio con gli inviati del presidente Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, prima del trilaterale che si terrà il 17 e il 18 febbraio a Ginevra. "Ho avuto una conversazione con gli inviati del presidente Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, in vista degli incontri trilaterali a Ginevra. Contiamo che gli incontri siano davvero produttivi", ha scritto Zelensky. Il presidente ucraino ha aggiunto che sono stati discussi anche alcuni sviluppi successivi agli incontri di Abu Dhabi e che "non tutto può essere condiviso al telefono", precisando che il team negoziale presenterà la posizione dell'Ucraina la prossima settimana. Zelensky ha inoltre riferito di aver parlato dell'incontro con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio e ha sottolineato: "Apprezziamo molto che l'America mantenga costantemente un approccio costruttivo e sia pronta ad assistere nella protezione delle vite". Zelensky ha quindi ringraziato "il presidente Trump, il suo team e il popolo degli Stati Uniti per il loro sostegno".