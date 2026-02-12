Ucraina, a Odessa oltre 300mila persone senz'acqua dopo i raid russi

Attacco russo nella notte su diverse regioni ucraine. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ''Rbc Ucraina''.A Kiev due persone sono rimaste ferite: un uomo di 45 anni ha riportato un trauma cranico e ferite agli arti da esplosione, mentre una ragazza di 20 anni ha riportato una ferita da taglio alla mano. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. Secondo il sindaco della capitale, Vitalii Klitschko, quasi 2.600 edifici residenziali a Kiev sono rimasti senza riscaldamento. Nella regione di Odessa sono state danneggiate infrastrutture civili ed energetiche: sono stati distrutti la facciata e il tetto di un condominio, sono scoppiati incendi nell'area di un mercato e di un supermercato e hanno preso fuoco 15 automobili private. Si segnala un ferito. A Dnipro altre quattro persone hanno riportato ferite, tra cui un neonato e una bambina di quattro anni. Infine le forze russe hanno attaccato l'insediamento di Lozova, nella regione di Kharkiv. Nell'attacco hanno perso la vita un uomo e una donna. Altre sei persone sono rimaste ferite.