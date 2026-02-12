Gli aggiornamenti in tempo reale
Ucraina, a Odessa oltre 300mila persone senz'acqua dopo i raid russi
A Kiev gli attacchi della notte hanno interrotto il riscaldamento in quasi 2.600 edifici residenziali
Nuova notte di bombardamenti russi sull'Ucraina, soprattutto nelle zone di Kiev e Odessa. Colpito da un attacco missilistico un sito militare in Russia. A Odessa oltre 300mila persone senz'acqua dopo i raid di Mosca; interrotto il riscaldamento in quasi 2.600 edifici residenziali nella capitale. Intanto, il Cremlino prevede che "presto" ci sarà il prossimo round di negoziati. "C'è una certa intesa", ha detto il portavoce Dmitry Peskov ai giornalisti.
Attacco russo nella notte su diverse regioni ucraine. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ''Rbc Ucraina''.A Kiev due persone sono rimaste ferite: un uomo di 45 anni ha riportato un trauma cranico e ferite agli arti da esplosione, mentre una ragazza di 20 anni ha riportato una ferita da taglio alla mano. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. Secondo il sindaco della capitale, Vitalii Klitschko, quasi 2.600 edifici residenziali a Kiev sono rimasti senza riscaldamento. Nella regione di Odessa sono state danneggiate infrastrutture civili ed energetiche: sono stati distrutti la facciata e il tetto di un condominio, sono scoppiati incendi nell'area di un mercato e di un supermercato e hanno preso fuoco 15 automobili private. Si segnala un ferito. A Dnipro altre quattro persone hanno riportato ferite, tra cui un neonato e una bambina di quattro anni. Infine le forze russe hanno attaccato l'insediamento di Lozova, nella regione di Kharkiv. Nell'attacco hanno perso la vita un uomo e una donna. Altre sei persone sono rimaste ferite.
Le difese aeree russe hanno abbattuto 106 droni delle forze armate ucraine sopra le regioni russe durante la notte. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa russo, come riporta Ria Novosti. "I sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 106 velivoli senza pilota di tipo aeronautico ucraini", si legge nel rapporto. I caccia russi hanno abbattuto 24 UAV nella regione di Belgorod, 21 nella regione di Bryansk, 19 nella regione di Voronezh e 13 nella regione di Tambov. Altri nove droni sono stati neutralizzati nella regione di Nizhny Novgorod, cinque in Crimea, quattro sul Mar d'Azov, tre nella regione di Rostov, due nella regione di Lipetsk, uno nel territorio di Krasnodar e uno sul Mar Nero, nonché nelle regioni di Kursk, Tula, Smolensk e Volgograd.
Un attacco missilistico ha innescato un incendio nella notte di mercoledì presso un'installazione militare nel sud della Russia costringendo le autorità a evacuare gli abitanti di un villaggio vicino, ha dichiarato il governatore della regione di Volgograd. "Un incendio è scoppiato in seguito alla caduta di detriti sul terreno di un sito del Ministero della Difesa vicino al villaggio di Kotluban", ha spiegato Andrei Bocharov aggiungendo che non ci sono state vittime civili ma che gli abitanti saranno evacuati "per proteggere la popolazione dal rischio di detonazione durante lo spegnimento dell'incendio".