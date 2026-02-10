L'Ucraina venderà armi in Europa, l'esperto a Tgcom24: "Ecco perché non è un paradosso"

Fino allo scorso ottobre l’Ucraina non poteva esportare armi. Cos’è cambiato adesso?

"Ogni grande guerra produce un salto qualitativo nelle tecnologie militari necessarie per portarla avanti. E questa è una grande guerra, sia per il livello tecnologico impiegato sia per il coinvolgimento di attori terzi che sono entrati nelle dinamiche. In Ucraina sono state sperimentate - sul campo - tecnologie innovative che si sono dimostrate efficaci e che oggi risultano particolarmente appetibili in Europa. Il Paese è diventato una vera fucina tecnologica e l’export rappresenta anche un modo per reperire risorse finanziarie a sostegno dello sforzo bellico".