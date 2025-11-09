Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 32 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Belgio, ancora un drone a Liegi: chiuso momentaneamente lo spazio aereo | Trump toglie a Orban le sanzioni per il petrolio e i gas russi

Il presidente ungherese: "Summit Usa-Russia a Budapest è ancora in agenda diplomatica"

di Redazione online
09 Nov 2025 - 00:08
La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.355. La questione centrale che ha portato a cancellare l'incontro a Budapest con il presidente russo Vladimir Putin è che "la Russia non vuole ancora fermare la guerra" in Ucraina. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump rispondendo a una domanda diretta della stampa durante il suo incontro con il premier ungherese, Viktor Orban alla Casa Bianca. Orban ha dichiarato che il vertice tra Russia e Stati Uniti a Budapest resta nell'agenda diplomatica, anche se non è stata ancora fissata una data precisa. Il presidente ungherese ha ottenuto che venissero tolte le sanzioni sul petrolio e i gasi russi, in cambio l'Ungheria acquisterà armi per 700 milioni dagli Usa. Ancora un drone nello scalo di Liegi, in Belgio: chiuso per mezz'ora lo spazio aereo. Gli avvistamenti negli ultimi giorni sono diventati più frequenti.

Il traffico aereo è stato interrotto per mezz'ora sabato sera all'aeroporto di Liegi in Belgio a causa della presenza di un drone. Lo riferisce la compagnia di controllo del traffico aereo Skeyes, scrive l'agenzia Belga. 

