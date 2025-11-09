La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.355. La questione centrale che ha portato a cancellare l'incontro a Budapest con il presidente russo Vladimir Putin è che "la Russia non vuole ancora fermare la guerra" in Ucraina. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump rispondendo a una domanda diretta della stampa durante il suo incontro con il premier ungherese, Viktor Orban alla Casa Bianca. Orban ha dichiarato che il vertice tra Russia e Stati Uniti a Budapest resta nell'agenda diplomatica, anche se non è stata ancora fissata una data precisa. Il presidente ungherese ha ottenuto che venissero tolte le sanzioni sul petrolio e i gasi russi, in cambio l'Ungheria acquisterà armi per 700 milioni dagli Usa. Ancora un drone nello scalo di Liegi, in Belgio: chiuso per mezz'ora lo spazio aereo. Gli avvistamenti negli ultimi giorni sono diventati più frequenti.