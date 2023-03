Guerra in Ucraina, l'ultima speranza dei soldati passa dalle banche del seme: boom di donazioni

Nella guerra fra Russia e Ucraina c'è un nuovo fronte che unisce i due schieramenti.

E' la corsa dei soldati a donare il seme, per consentire di procreare anche alle mogli di chi non farà ritorno a casa. Avere dei numeri certi non è facile, ma il fenomeno è noto da diverse settimane. Alla fine di dicembre Mosca aveva reso gratuita la possibilità di donare lo sperma congelato in una criobanca per i militari chiamati a combattere.