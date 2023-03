Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato i militari ucraini al fronte vicino Bakhmut e ha osservato un momento di silenzio in memoria di coloro che sono caduti in guerra. "Sono onorato di essere qui, nell'est del nostro Paese, nel Donbass, e di premiare i nostri eroi, ringraziarvi, stringere la mano. Grazie per aver protetto lo Stato, la sovranità, l'est dell'Ucraina", ha detto. Intanto sui social ufficiali viene pubblicato il video dell'incontro e della consegna delle onorificenze. Zelensky, dopo aver visitato il fronte nella linea di Bakhmut, ha svolto un incontro sulla situazione sociale e di sicurezza nella regione di Donetsk. "Ho ascoltato il rapporto del comando militare sullo stato della situazione operativa nella zona di responsabilità del gruppo operativo-tattico Lyman - racconta il presidente ucraino su Telegram - e ho discusso separatamente del ripristino dell'infrastruttura distrutta, garantendo una fornitura ininterrotta di acqua ed elettricità".