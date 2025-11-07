Droni ucraini colpiscono una raffineria di petrolio nella regione russa di Volgograd | Mosca assedia la città di Pokrovsk, "militari di Kiev ormai in trappola"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.353. I russi avanzano nel Donetsk e assediano la città strategica di Pokrovsk, dove secondo Mosca soldati ucraini "ormai in trappola" si stanno arrendendo volontariamente. I droni ucraini hanno colpito per la seconda volta in quasi tre mesi un'importante raffineria di petrolio nella regione russa di Volgograd. L'intelligence di Mosca ha affermato che l'Occidente si prepara ad attribuire al Cremlino la responsabilità di un possibile incidente alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Volodymyr Zelensky ha firmato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Tra i settori chiave colpiti dalle nuove restrizioni economiche ci sono l'energia e l'elettronica.