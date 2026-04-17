Schlein: "Il referendum ha dato grandi speranze ai progressisti non solo in Europa"

"È stato un pomeriggio intenso. La cosa che mi ha colpito è che c'è un fortissimo interesse su quello che sta succedendo in Italia, in particolare il risultato del referendum ha suscitato una grande speranza presso le altre forze progressiste, non soltanto in Europa", ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine del Global Progressive Mobilisation, a Barcellona. "Ne abbiamo parlato a lungo anche con il collega giapponese, con il collega turco. Mi ha colpito molto che il collega turco mi abbia detto che il risultato referendario ha dato tanta speranza anche a loro, anche perché il sindaco di Istanbul, dell'opposizione a Erdogan, è ancora in carcere, è ancora detenuto e continua questo tentativo di aprire casi contro le opposizioni, ma cambiano improvvisamente i giudici quando si sta per arrivare alla conclusione. Quando mi ha detto del referendum, evidentemente ha pensato a quanto è importante difendere anche le democrazie e, nelle democrazie, anche l'indipendenza della magistratura, visto che la loro esperienza è drammatica da questo punto di vista nella Turchia di Erdogan".