Dl sicurezza, altolà del Colle sull'incentivo agli avvocati: emendamento in arrivo

I tempi tecnici, si ragiona in ambienti del governo, ci sarebbero con la possibilità di votare il provvedimento con l'emendamento in questione alla Camera tra giovedì e venerdì e chiudere la partita al Senato, con una corsa contro il tempo, entro sabato 25, il giorno in cui il decreto decadrebbe senza il varo definitivo del Parlamento. Il timing è strettissimo ma non impossibile. Nelle triangolazioni tra Parlamento, Palazzo Chigi e Quirinale, fino alla fine erano rimaste sul tappeto anche altre possibilità come un nuovo decreto che si limiti ad abrogare il punto contestato e la leva dei decreti attuativi.