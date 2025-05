Roma, scontri tra la polizia e i dimostranti al corteo contro il dl Sicurezza

Alta tensione alla manifestazione contro il dl Sicurezza a Roma. I dimostranti si sono scontrati contro la polizia durante il corteo: hanno sfondato il cordone delle forze dell'ordine e gli agenti hanno risposto con cariche e manganellate, bloccando la strada di accesso verso il Parlamento. Protetti da alcuni pannelli con su scritto "La democrazia non si piega", "Stop Accordi" e "Free Palestine", il gruppo in presidio contro il decreto Sicurezza, che chiedeva di procedere in corteo, è avanzato verso il cordone di polizia all'inizio di via del Tritone ed è stato allontanato con scudi e manganelli. Questo dopo che i manifestanti - alcuni con casco e volto travisato - hanno iniziato a colpire gli agenti con i bastoni.