Dl Sicurezza, le opposizioni scrivono a Fontana: "Compresso il nostro ruolo"

L'iter del decreto Sicurezza in commissione "si è svolto con modalità che riteniamo lesiva della corretta istruttoria parlamentare" e "gravemente pregiudizievoli del ruolo delle opposizioni parlamentari". È quanto si legge in un passaggio della lettera dei capigruppo di opposizione al presidente della Camera Lorenzo Fontana. "È per noi motivo di profonda preoccupazione - scrivono - che si consolidi una prassi in cui la maggioranza ricorre a strumenti procedurali volti a impedire il confronto parlamentare, alterando l'equilibrio tra poteri e comprimendo il ruolo delle opposizioni, in contrasto con i principi fondamentali della democrazia parlamentare sanciti dalla Costituzione e tutelati dal Regolamento della Camera". La lettera è firmata da Braga, Ricciardi, Zanella, Richetti, Boschi e Magi.