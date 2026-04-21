Dl sicurezza, Meloni: "Non è un pasticcio" | Piantedosi annuncia correzioni sulla norma rimpatri

Il decreto sicurezza "non è un pasticcio" e le eventuali modifiche arriveranno con un provvedimento specifico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha difeso così il testo del governo, spiegando che "stiamo raccogliendo alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati e trasformeremo quei rilievi in un provvedimento ad hoc, perché non c'erano margini di tempo sulla conversione del decreto per correggere la norma". La premier ha ribadito che l’impianto della misura resterà invariato: "La norma rimane, perché è una norma di assoluto buon senso".