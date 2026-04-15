Massa, uno dei tre fermati per il pestaggio: "Bongiorni ha dato una testata al mio amico"

"Ho visto dalle tv che la vetrata del kebab è infranta in un punto, ma è da mesi che è infranta", dunque "non è vero che stavano lanciando le bottiglie" ha detto il difensore dell'imputato. La scintilla sarebbe stata accidentale. "Da una cosa fortuita. Mentre scherzavano a due di questi giovani è caduta una bottiglia a terra e gli è stato detto giustamente di raccogliere i vetri. I ragazzi hanno raccolto tutti i vetri. La cosa sembrava finita lì, dagli atti risulta che era finita lì". Poi lo scontro. "Il mio assistito ha partecipato alla fase che riguarda il cognato" ha dichiarato il legale.