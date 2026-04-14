Omicidio Massa, l'ex allenatore di boxe del minore fermato: "Ragazzo educato, si comportava bene in palestra"
A "Tg 4-Diario del Giorno" Giancarlo Talamoni: "Purtroppo si è allontanato dalla palestra e da lì è iniziata una escalation"
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In diretta a "Tg 4-Diario del Giorno" l'allenatore Giancarlo Talamoni parla di uno dei minori fermati per l'omicidio di Giacomo Bongiorni, l'uomo di 47 anni che è stato massacrato a morte da un gruppo di giovani a Massa proprio mentre era con il figlio di 11 anni che ha visto davanti a sé quella scena di orrore e violenza per le quali è stato poi ricoverato all'ospedale sotto shock.
"Il ragazzo in questione non era un pugile professionista all'epoca in cui faceva boxe. Aveva 13 anni e svolgeva delle riprese, tre, di circa un minuto e mezzo ciascuno. Non ha mai vinto nessun titolo ma ha partecipato a diversi campionati interregionali" ha detto l'ex allenatore di boxe che allenava nel 2023 il ragazzo, un italiano di seconda generazione figlio di genitori albanesi.
"Un ragazzo che definirei molto educato, si comportava bene in palestra e non ci ha mai dato problemi. Purtroppo quando si è allontanato dalla palestra, per amicizia o per dei giri che non saprei, è iniziata una escalation di antefatti che non hanno fatto il suo bene" ha concluso Giancarlo Talamoni.