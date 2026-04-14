Omicidio Massa, l'ex allenatore di boxe del minore fermato: "Ragazzo educato, si comportava bene in palestra"

"Il ragazzo in questione non era un pugile professionista all'epoca in cui faceva boxe. Aveva 13 anni e svolgeva delle riprese, tre, di circa un minuto e mezzo ciascuno. Non ha mai vinto nessun titolo ma ha partecipato a diversi campionati interregionali" ha detto l'ex allenatore di boxe che allenava nel 2023 il ragazzo, un italiano di seconda generazione figlio di genitori albanesi.