Giacomo Bongiorni è morto, nella notte tra sabato e domenica, in un'aggressione davanti agli occhi del figlio di 11 anni. È accaduto a Massa, in piazza Felice Palma, dove il 47enne sarebbe stato assalito da quattro o cinque persone non identificate e sarebbe caduto battendo la testa, finendo in arresto cardiaco. I sanitari giunti sul posto hanno effettuato a lungo manovre rianimatorie, ma alla fine hanno dovuto constatare l'avvenuto decesso. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Massa e i carabinieri, che hanno avviato le indagini.