Indagano i carabinieri

Massa, 47enne aggredito e ucciso da una baby gang nella notte davanti al figlio di 11 anni

L'uomo, assalito da un gruppo di quattro o cinque persone, sarebbe caduto battendo la testa ed è andato in arresto cardiaco

12 Apr 2026 - 12:20
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Giacomo Bongiorni è morto, nella notte tra sabato e domenica, in un'aggressione davanti agli occhi del figlio di 11 anni. È accaduto a Massa, in piazza Felice Palma, dove il 47enne sarebbe stato assalito da quattro o cinque persone non identificate e sarebbe caduto battendo la testa, finendo in arresto cardiaco. I sanitari giunti sul posto hanno effettuato a lungo manovre rianimatorie, ma alla fine hanno dovuto constatare l'avvenuto decesso. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Massa e i carabinieri, che hanno avviato le indagini.

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La vicenda non è ancora stata ricostruita interamente, ma a quanto si apprende l'uomo si sarebbe fermato a prendere un panino con figlio e compagna in uno dei locali ancora aperti attorno all'una di notte. Locale di famiglia, visto che apparterrebbe al cognato. Sul posto, un gruppetto di quattro o cinque persone sotto la ventina (e forse minorenni), apparentemente intenti a lanciare alcune bottiglie contro una vetrina. Bongiorno avrebbe invitato la baby gang a fermarsi, ma a quel punto il litigio è degenerato in violenza: l’uomo è stato aggredito e nella colluttazione sarebbe caduto battendo la testa. Colpo che gli ha causato un arresto cardiaco: per l'uomo non c'è stato nulla da fare. 

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Secondo alcune indiscrezioni, Bongiorno sarebbe stato anche preso a calci dopo la caduta, mentre il cognato, intervenuto per difenderlo, sarebbe stato anch’egli picchiato e costretto ad andare in ospedale. Gli aggressori, invece, si sarebbero dileguati una volta capita la gravità della situazione. Il figlio undicenne, sotto choc, è stato portato in ospedale. 

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