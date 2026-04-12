Tragedia all'alba

Modena, scontro tra un autocarro e una macchina: tre morti

Il quarto passeggero, estratto vivo ma in gravi condizioni

12 Apr 2026 - 11:40
© Tgcom24

© Tgcom24

Tre morti e un ferito grave. È il bilancio di un incidente avvenuto poco prima delle 6 sulla via Emilia Ovest, alle porte di Modena, tra un autocarro adibito al trasporto latte e un'autovettura, finiti entrambi nella scarpata a lato della carreggiata. I soccorritori sono intervenuti per estrarre i quattro occupanti intrappolati nella vettura: nonostante la tempestività dei soccorsi per tre di loro il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Il quarto passeggero, estratto vivo ma in gravi condizioni, è stato trasportato d'urgenza in Ospedale. La strada è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. 

© Tgcom24

© Tgcom24

Ti potrebbe interessare

videovideo
modena
incidente mortale
sicurezza stradale

Sullo stesso tema