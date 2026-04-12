Rfi, ripresa la circolazione sulla linea Roma-Firenze

È ripresa questa mattina alle ore 6, come da programma, la circolazione sulla linea Roma-Firenze convenzionale, nella tratta Orte-Roma Tiburtina, sospesa dalla mezzanotte di sabato 11 aprile per consentire gli interventi di attivazione dell'Ertms (European Rail Traffic Management System), il più avanzato sistema europeo di supervisione e controllo della marcia dei treni. Lo comunica, in una nota, Rfi-Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs). Intanto proseguono i lavori sulla linea Roma-Firenze AV, nella tratta Rovezzano-Settebagni, e la riattivazione è prevista alle ore 15 di domenica.