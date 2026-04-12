Nei giorni precedenti si erano già verificati accesi contrasti tra due giovani delle famiglie coinvolte, fino all'incontro avvenuto nella notte in via Porro, dove le parti si erano date appuntamento con l'intento di chiarire la vicenda. Il confronto è però rapidamente degenerato in uno scontro fisico, sfociato nella tragedia. Sul luogo dell'accaduto i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato due coltelli, una mazza ferrata e altri oggetti contundenti, alcuni dei quali presentavano evidenti tracce di sangue. Tutti i soggetti identificati sono stati denunciati a vario titolo per rissa e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.