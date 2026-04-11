Varese, rissa in strada: accoltellato a morte un 30enne

È di un morto e due feriti il bilancio di una violenta rissa avvenuta nella notte in strada a Induno Olona, nel Varesotto: vittima un 30enne, mentre altre due persone, padre e figlio, sono stati ricoverati d'urgenza per le ferite riportate. La rissa è scoppiata intorno all'una di notte, per cause ancora in corso di accertamento: nel corso della colluttazione sarebbero state utilizzate diverse armi improprie e dei coltelli. Il 30enne è stato accoltellato al busto, riportando ferite rivelatesi poi fatali. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Varese e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Varese, che stanno svolgendo le indagini sotto il diretto coordinamento della Procura di Varese.