Trieste, viveva in casa con il cadavere della madre morta da due anni: denunciata ex poliziotta

La figlia dell'anziana, una 57enne, ex poliziotta, è stata portata in caserma e denunciata per occultamento di cadavere. Sono quindi state avviate indagini, coordinate dalla Procura di Trieste. Sul posto il medico legale e il pm Andrea La Ganga. Per risalire alla data della morte dell'84enne saranno disposti, come riferisce il Piccolo, sia l'autopsia che il test tossicologico. Stando ai primi rilievi cadaverici, il decesso risalirebbe a oltre due anni fa. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione di una persona preoccupata perché da tempo non vedeva e non aveva più notizie dell'anziana. L'appartamento, disposto su due piani, si presentava in gravi condizioni igienico sanitarie. L'indagine cercherà di far luce sul motivo per cui la donna ha tenuto nascosto il corpo della madre.