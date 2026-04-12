A Romano d'Ezzelino

Vicenza, 85enne travolto e ucciso da uno scooter guidato da un 14enne

L'uomo sarebbe stato sulle strisce pedonali. Il minorenne è stato accompagnato al pronto soccorso in condizioni gravi e sotto shock

12 Apr 2026 - 09:36
© IPA

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Sabato sera, a Romano d'Ezzelino (Vicenza), un ragazzo di 14 anni in sella al suo scooter avrebbe travolto e ucciso un pedone. L'uomo sarebbe stato sulle strisce pedonali. La vittima è un anziano di 85 anni, deceduto all'istante, mentre il minorenne, residente nel Trevigiano, è stato accompagnato al pronto soccorso in condizioni gravi e sotto shock.

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