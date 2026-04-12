Vicenza, 85enne travolto e ucciso da uno scooter guidato da un 14enne

Sabato sera, a Romano d'Ezzelino (Vicenza), un ragazzo di 14 anni in sella al suo scooter avrebbe travolto e ucciso un pedone. L'uomo sarebbe stato sulle strisce pedonali. La vittima è un anziano di 85 anni, deceduto all'istante, mentre il minorenne, residente nel Trevigiano, è stato accompagnato al pronto soccorso in condizioni gravi e sotto shock.