Anche il padre del 23enne Alexandru Ionut è sconvolto da quanto avrebbe fatto il figlio. "Non so cosa pensare, come abbia potuto finire in una vicenda simile. Gli ho sempre insegnato che non doveva mettersi nei guai, di stare lontano da certi giri. Non è un cattivo ragazzo, lavora, non so cosa gli sia passato per la testa: forse ha visto il suo amico colpito e ha perso il controllo. Ma non doveva farlo, non gli ho insegnato questo, non si risolve qualcosa con la violenza. Ora quella famiglia è distrutta, voglio capire cosa sia successo, ma chiediamo scusa, siamo affranti. Ora non è il momento, ma un giorno spero di incontrare quella famiglia e di poterle chiedere scusa", ha affermato.