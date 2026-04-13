Massa, la compagna di Giacomo: "Massacrato a morte davanti ai miei occhi, dovevamo sposarci"

Giacomo aveva due grandi passioni. La prima era il calcio. Da giovane era portiere del San Vitale Candia, una squadra locale della provincia. Poi aveva lasciato i campi ma era rimasto un grande tifoso della Fiorentina. L’altra passione erano i funghi. Ogni stagione era nei boschi, a cercare di riempire ceste. "Non mi resta che dedicargli il primo fungo che troverò, racconta a Il Tirreno il suo compagno di avventure Alessandro Martinelli. Era una persona che non aveva mai creato dei problemi, semmai aiutava sempre il prossimo. È davvero inaccettabile morire così".