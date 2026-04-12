Gli angeli della morte, i serial killer col camice da infermiere

- Fausta Bonino, infermiera all’ospedale Villa Marina di Piombino, è stata al centro di una vicenda giudiziaria per la morte di quattro pazienti tra il 2014 e il 2015, attribuite a somministrazioni volontarie di eparina. Le indagini di Nas e Rac hanno incluso valutazioni di psicologia investigativa che descrivevano un’apparente assenza di emotività e dissonanze comportamentali durante gli interrogatori. Il procedimento ha avuto un lungo iter con arresti, scarcerazioni e ribaltamenti di sentenze, fino alla condanna all’ergastolo confermata dalla Cassazione nel 2025. Bonino ha sempre negato le accuse.