Arezzo, morì in ambulanza travolta da un tir: la mamma di Giulia incontrerà il camionista che si filmava al volante

Morì in ambulanza, travolta da un tir. L'uomo che lo guidava si stava filmando col cellulare. Giulia Santoni perse la vita così, a 23 anni, mentre stava indossando la divisa della Confraternita della Misericordia di Terranuova Bracciolini, Arezzo. Fu una strage quella del 4 agosto scorso in A1: tre vittime, due volontari e un paziente. L'uomo che era alla guida dell'ambulanza ha patteggiato una penna di cinque anni. Dopo l'epilogo in aula della vicenda, la mamma ha rivelato al governatore della Misericordia che vorrebbe incontrare il camionista che causò la strage.