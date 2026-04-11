Cinque anni di reclusione. Questa la pena patteggiata dall'autotrasportatore di 59 anni, originario di Savona e residente a Cuneo, che con il suo tir tamponò il 4 agosto 2025 in A1, tra le uscite di Arezzo e Valdarno in nord, un'ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracicolini, ferma per rallentamenti. Tre furono le vittime che viaggiavano sul mezzo di soccorso travolto dal camion che avrebbe viaggiato tra gli 80 e i 100 km all'ora: l'autista Gianni Trappolini, 56 anni, Giulia Giulia Santoni, volontaria di 23 anni e Franco Lovari, 75 anni, il paziente che veniva trasportato. Il gup aretino ha accolto l'accordo tra il difensore e la procura sulla pena. Dalle indagini era emerso che il conducente del mezzo pesante si stava filmando alla guida per pubblicare suoi video al volante su TikTok.