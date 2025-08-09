Volontari morti nell'incidente sull'A1, folla e commozione ai funerali nell'Aretino | Il cordoglio del Papa e di Meloni

Una lettera dedicata a Giulia, letta dall'amica Ejona, l'ha ricordata come "un vulcano" capace di dare ossigeno nei momenti di sconforto: "Ora forse è il momento di lasciarti andare Pupi ma ogni volta che ti cercheremo basterà voltarci e tu sarai lì a dirci non ti mollo". Per Gianni, il collega Damiano ha rievocato con affetto la sua capacità di alleggerire anche le situazioni più difficili: "Tu ci sei nato in quell'ambulanza e in quell'ambulanza te ne sei andato. Fai buon viaggio, eroe". Nel pomeriggio, nella chiesa di Sant'Agata a Campogialli, la comunità ha salutato Franco Lovari in una cerimonia semplice ma partecipata, presieduta da don Agostinelli. Anche qui è stato letto il messaggio papale, rinnovando l'invito a custodire il ricordo di chi, fino all'ultimo, ha vissuto per il bene degli altri.