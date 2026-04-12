Geolier infortunato, il video virale preoccupa tutti

Solo pochi giorni prima, sui social, si mostrava in perfetta forma durante un allenamento con la corda. Un contrasto evidente che ha subito acceso l'ansia di chi ha già acquistato i biglietti per i suoi prossimi concerti, anche perché il tour negli stadi è ormai alle porte. Cosa è successo a Geolier? Riuscirà a tornare in forma per i prossimi impegni sui palchi?