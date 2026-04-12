Geolier infortunato, il video virale preoccupa tutti
Il rapper napoletano è alle prese con un problema alla gamba: le immagini in stampelle fanno temere per il tour negli stadi
© Vittorio Cioffi
Un video girato a bordo di uno yacht, diventato virale in poche ore: tanto è bastato per scatenare la preoccupazione dei fan di Geolier. Il cantante napoletano, infatti, è apparso in stampelle, visibilmente dolorante, mentre veniva aiutato a scendere dall'imbarcazione.
Solo pochi giorni prima, sui social, si mostrava in perfetta forma durante un allenamento con la corda. Un contrasto evidente che ha subito acceso l'ansia di chi ha già acquistato i biglietti per i suoi prossimi concerti, anche perché il tour negli stadi è ormai alle porte. Cosa è successo a Geolier? Riuscirà a tornare in forma per i prossimi impegni sui palchi?
Tour negli stadi a rischio?
Al momento non è arrivata alcuna spiegazione ufficiale sull'infortunio, ma nei video si nota chiaramente un problema alla gamba destra. Nonostante questo, l'artista è riapparso sui social per promuovere il nuovo brano "Bad Bad Bad", realizzato insieme a Shiva e pubblicato il 10 aprile.
Il momento è particolarmente delicato: il tour 2026 è imminente. Il debutto è previsto per il 6 giugno con la prima data a Termoli, seguito dalle tappe negli stadi di Milano, Roma e Messina, fino al gran finale a Napoli con tre date consecutive già sold out.
Chi è Geolier
Classe 2000, Geolier - nome d'arte di Emanuele Palumbo - è oggi uno dei protagonisti più influenti del rap italiano. Nato e cresciuto a Napoli, ha conquistato il pubblico con uno stile riconoscibile e diretto, costruendo in pochi anni una carriera ricca di successi, collaborazioni e numeri importanti.
L'infortunio arriva in un momento importantissimo del suo percorso artistico. Lo scorso 16 gennaio è uscito l'album "Tutto è possibile", progetto che ha segnato una nuova fase della sua carriera, accolto con entusiasmo dal pubblico e premiato da ottimi risultati sulle piattaforme streaming.
Verso il tour
Negli ultimi giorni, oltre ai video virali dell'infortunio, l'artista è rimasto attivo sui social, condividendo contenuti legati alla musica e alle nuove uscite. Nessun riferimento diretto, però, alle sue condizioni fisiche, lasciando spazio a dubbi e ipotesi tra i fan.
Nonostante l'incertezza, il calendario resta invariato: dopo le date negli stadi, Geolier sarà protagonista anche del "Geolier Summer Tour 2026", con appuntamenti in tutta Italia tra luglio e agosto.
Ora l'attenzione è sulle sue condizioni: manca poco più di un mese all'inizio del tour e i fan attendono aggiornamenti, sperando di rivederlo presto sul palco in piena forma.