Geolier annuncia il tour negli stadi per il 2026

Nell'attesa di vederlo il prossimo anno negli stadi, quest`estate sarà in tour in giro per la Penisola, a partire dal 28 giugno al Trento Live Fest per poi esibirsi due volte di seguito sul palco dell`Ippodromo di Agnano il 25 e 26 luglio. L'estate live 2025 continuerà il 31 luglio all`Oversound Music Festival di Lecce, il 2 agosto al Campobasso Summer Festival, il 4 (sold out) e il 5 agosto a Catania per il Sotto il Vulcano Fest. La tournée si concluderà in grande stile il 27 settembre nella suggestiva e storica Arena di Verona, già sold out.