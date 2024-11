Geolier assume due giovani fan: "Il sogno più grande è offrire un lavoro a chi non ce l'ha"

Da fan di Geolier a dipendenti del rapper, un sogno che si avvera. La voce di "I p’ me, tu p’ te" ha assunto una giovane coppia di fidanzati, Nunzia Ferone e Gaetano D'Alterio, che gestivano una sua fanpage sui social. I due lavoreranno come addetti del "Geolier Official Pop-Up Store" di Nola, primo negozio ufficiale dedicato a Geolier. "Per me il sogno più grande ora è poter offrire un lavoro a chi non ce l'ha", ha spiegato il rapper di Secondigliano.