Nata come un semplice flirt estivo, la relazione tra Geolier e Chiara Frattesi si starebbe trasformando in qualcosa destinato a durare nel tempo. I due erano stati sorpresi a fine agosto a cena insieme a Ibiza da alcuni follower, che non avevano esitato a filmarli e condividere sui social le immagini dei loro baci. Poco prima i paparazzi del settimanale Chi li avevano pizzicati durante un weekend di fuoco in Sardegna, e anche in quell'occasione erano apparsi particolarmente vicini. Piano piano le cose tra loro si stanno facendo sempre più serie e lo conferma la decisione di mostrarsi apertamente come coppia.