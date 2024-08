In primavera Chiara Frattesi, sorella del calciatore Davide Frattesi, ha avuto una breve relazione con Weston McKennie. Geolier invece è reduce da un amore lungo e importante, quello con Valeria D'Agostino. Pare che la coppia non abbia retto l'esplosione della popolarità del cantante seguita al Festival di Sanremo. Sono prima sparite le foto insieme e poi si sono unfollowati finché lui ha confermato: "E' stata la cosa più difficile da superare, perché io ero abituato a vivere in quel modo, ha detto. Ha anche aggiunto: "Per il momento non cerco quel tipo di attenzioni, anzi mi danno quasi fastidio, ma credo che non potrei stare con una ragazza che non sia di Napoli. Le ragazze di Napoli mi piacciono perché sono passionali, amano nel mio stesso modo". Poi ha conosciuto Chiara, nata a Roma, e a quanto pare ha cambiato idea.