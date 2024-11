Anticipato dal singolo "Mai per sempre", uscito il 20 novembre, una traccia scritta in passato, in un momento buio, che parla di certe ferite che non si chiudono mai e di parole dette che non sono servite a cambiare le cose, "Dio lo sa - Atto II", segna l'atteso ritorno del rapper con un nuovo progetto dalle tante sfaccettature narrative, nel quale Geolier mostra frammenti di realtà di strada, dove il lavoro si perde o non si trova proprio, ma anche momenti intimi e in cui i sentimenti si ingarbugliano fino a provocare dolore, come in "Tu ed io" in cui duetta con Rose Villain per raccontare con delicatezza quel lato dell'amore di una coppia, che arriva a potersi dire solo ”ti odio ma ti amerò fino alla fine”. Tati i temi trattati dalla ricerca della propria identità come in "Che sole Oggi" , all'amicizia, in "Che sole Oggi ",