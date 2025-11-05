Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni Geolier è riuscito a diventare punto di riferimento per l'urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, ottenendo, in così poco tempo, importanti certificazioni: ben 89 dischi di platino e 37 dischi d'oro e oltre 1.5 miliardi di streaming totali e 468 milioni di views su YouTube. Un successo inarrestabile dietro l'altro non soltanto discografico, ma anche live, un artista da record, che oltre a collezionare un tutto esaurito dietro l'altro, è stato il primo a calcare il palco dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per tre concerti consecutivi completamente sold out ed è già pronto ad infrangere un altro record quest'estate, quando sarà il primo in assoluto ad esibirsi per ben due volte all'Ippodromo di Agnano nella sua città. Lo scorso 19 novembre è uscito il suo primo libro “PER SEMPRE”, un racconto che lo vede ripercorrere le tappe che lo hanno portato a diventare quello che è oggi, come artista e come persona. Il 2025 è iniziato con il “GEOLIER LIVE 2025”, un tour interamente sold out nei palasport e che proseguirà per tutta l'estate, per poi concludersi nella suggestiva Arena di Verona. Il 2026, invece, lo vedrà protagonista del “GEOLIER STADI 2026”.