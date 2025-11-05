Logo Tgcom24
NUOVO SINGOLO

Geolier con una "Fotografia" apre il capitolo del nuovo album e guarda agli stadi

Esce venerdì 7 novembre il nuovo singolo del rapper partenopeo che nei giorni scorsi ha annunciato di aver chiuso il quarto lavoro di inediti

05 Nov 2025 - 14:51
Dopo aver pubblicato a sorpresa poche settimane fa "AMEN Freestyle", Geolier è pronto a lanciare un nuovo singolo, in uscita venerdì 7 novembre: "Fotografia". Il rapper napoletano, punto di riferimento dell'urban italiano, ha annunciato da pochi giorni la chiusura del quarto album in studio, pronto a ripetere i successi de "Il coraggio dei bambini" (2022) e di "Dio lo sa" (2024). Il brano è stato anticipato due giorni fa da un video in studio pubblicato sui canali social dell'artista, arrivato dopo alcuni indizi lasciati in giro nei giorni precedenti. Un singolo che unisce intensità, verità e una scrittura sempre più matura.

In questi anni Geolier ha mostrato di essere in grado di maneggiare con naturalezza e credibilità ogni registro e con "Fotografia" è pronto a confermare di essere uno degli artisti più completi e riconoscibili della scena. Un tassello in vista del nuovo album e del nuovo appuntamento live che lo vedrà protagonista negli stadi italiani nell'estate 2026

Il "fenomeno" Geolier

 Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni Geolier è riuscito a diventare punto di riferimento per l'urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, ottenendo, in così poco tempo, importanti certificazioni: ben 89 dischi di platino e 37 dischi d'oro e oltre 1.5 miliardi di streaming totali e 468 milioni di views su YouTube. Un successo inarrestabile dietro l'altro non soltanto discografico, ma anche live, un artista da record, che oltre a collezionare un tutto esaurito dietro l'altro, è stato il primo a calcare il palco dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per tre concerti consecutivi completamente sold out ed è già pronto ad infrangere un altro record quest'estate, quando sarà il primo in assoluto ad esibirsi per ben due volte all'Ippodromo di Agnano nella sua città. Lo scorso 19 novembre è uscito il suo primo libro “PER SEMPRE”, un racconto che lo vede ripercorrere le tappe che lo hanno portato a diventare quello che è oggi, come artista e come persona. Il 2025 è iniziato con il “GEOLIER LIVE 2025”, un tour interamente sold out nei palasport e che proseguirà per tutta l'estate, per poi concludersi nella suggestiva Arena di Verona. Il 2026, invece, lo vedrà protagonista del “GEOLIER STADI 2026”. 

Le date del tour 2026 di Geolier negli stadi

13 GIUGNO 2026 - MILANO - STADIO SAN SIRO

19 GIUGNO 2026 ROMA - STADIO OLIMPICO

23 GIUGNO 2026 MESSINA - STADIO FRANCO SCOGLIO

26 GIUGNO 2026 NAPOLI - STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA - SOLD OUT

27 GIUGNO 2026 NAPOLI - STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA - SOLD OUT

28 GIUGNO 2026 NAPOLI - STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

