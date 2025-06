Geolier e Chiara Frattesi a Miami, coppia esplosiva in spiaggia

La relazione tra Geolier e Chiara Frattesi è diventata ufficiale lo scorso settembre, quando la coppia ha condiviso sui social la prima foto insieme. Da allora, il legame sembra essersi fatto sempre più serio. I primi segnali della loro storia risalgono a fine luglio 2024, quando erano stati avvistati in Sardegna, dove i paparazzi del settimanale Chi li avevano sorpresi insieme in un hotel. Qualche settimana dopo, i due erano stati fotografati a Ibiza, tra gesti affettuosi e baci rubati durante una cena romantica. Il loro incontro è avvenuto in un momento di cambiamento per entrambi: Geolier era reduce dalla fine del lungo fidanzamento con la sua ex storica, una rottura che lui stesso aveva definito difficile da superare. Chiara, invece, aveva appena concluso una breve frequentazione con il calciatore Weston McKennie.