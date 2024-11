Va tutto a gonfie vele non solo in amore per Geolier che, dopo l’annuncio dell’esordio letterario con “Per Sempre” (un racconto che lo vede ripercorrere le tappe che lo hanno portato a diventare quello che è oggi), il 22 novembre pubblicherà il secondo capitolo del suo ultimo album, già certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia, "Dio lo sa - Atto II", per la Warner Music Italy. A soli 24 anni, il rapper partenopeo ha già ottenuto il titolo di artista italiano più ascoltato sulle piattaforme di streaming nel 2024 e il primo a esibirsi con ben tre concerti consecutivi completamente sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.