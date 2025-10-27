In una recente Storia social, Chiara Frattesi ha voluto aprirsi con i suoi follower, raccontando di aver vissuto momenti di forte fragilità, mitigati solo dal sostegno del compagno. “Avevo paura di non riuscire a superare questo ostacolo, c’erano momenti in cui volevo solo sparire”, ha scritto la Frattesi, svelando il dolore nascosto dietro le apparenze. “La fortuna è che ho avuto accanto a me la mia famiglia, le mie amiche ed Ema che mi hanno sempre aiutato a superare tutto. Quando avevo bisogno di loro bastava una chiamata ed era tutto passato - ha aggiunto Chiara - Con il tempo ho imparato a non dar retta alle cose scritte sui social, l’importante è il giudizio delle persone accanto a te, solo chi ti ama e ti conosce (oltre a te stesso) sa che persona sei e quanto vali. Mai abbattersi per dicerie di cui la gente non sa nulla”.