La modella non ha avuto nessun ruolo nell’addio del rapper da Valeria D’Agostino
Chiara Frattesi, modella e influencer, ha raccontato per la prima volta le difficoltà vissute nei primi mesi della sua relazione con il rapper Geolier. In un messaggio pubblicato sui social, la giovane ha spiegato come le critiche e i pregiudizi l’abbiano profondamente segnata, rivelando un lato più intimo e vulnerabile della loro storia d’amore: “Non mi accettavano… è stata dura”.
Chiara Frattesi, sorella del calciatore Davide Frattesi che milita nell’Inter, ed Emanuele Palumbo, vero nome di Geolier, fanno coppia da circa un anno. Tuttavia, la loro relazione non è stata accolta subito con entusiasmo dal pubblico del cantante. Molti fan faticavano ad accettare la nuova compagna del rapper, complice l’ombra ancora presente di Valeria D’Agostino, ex fidanzata storica di Geolier e musa ispiratrice di alcune delle sue barre più famose.
La presenza di Valeria nel cuore e nei testi del rapper ha reso difficile per Chiara inserirsi in una realtà così esposta e seguita. Nonostante oggi il rapporto con Geolier sia stabile e maturo, l’influencer continua a ricevere attacchi da parte di alcuni hater che non hanno mai smesso di criticarla.
In una recente Storia social, Chiara Frattesi ha voluto aprirsi con i suoi follower, raccontando di aver vissuto momenti di forte fragilità, mitigati solo dal sostegno del compagno. “Avevo paura di non riuscire a superare questo ostacolo, c’erano momenti in cui volevo solo sparire”, ha scritto la Frattesi, svelando il dolore nascosto dietro le apparenze. “La fortuna è che ho avuto accanto a me la mia famiglia, le mie amiche ed Ema che mi hanno sempre aiutato a superare tutto. Quando avevo bisogno di loro bastava una chiamata ed era tutto passato - ha aggiunto Chiara - Con il tempo ho imparato a non dar retta alle cose scritte sui social, l’importante è il giudizio delle persone accanto a te, solo chi ti ama e ti conosce (oltre a te stesso) sa che persona sei e quanto vali. Mai abbattersi per dicerie di cui la gente non sa nulla”.
La relazione tra Geolier e Valeria D’Agostino era già terminata a giugno 2024, prima che il rapper incontrasse Chiara. L’amore con la Frattesi sarebbe sbocciato solo a fine luglio, durante una vacanza in Sardegna. Gli attacchi ricevuti dall’influencer, quindi, non hanno alcuna giustificazione: Chiara non ha avuto nessun ruolo nella rottura tra Geolier e la sua ex.
Chiara Frattesi e Geolier appaiono oggi più uniti che mai. Il loro amore, cresciuto tra la pressione dei social e la curiosità del pubblico, sembra aver trovato il giusto equilibrio tra privacy e visibilità.