Geolier non si ferma: "Tutto è possibile" è il disco che racconta la sua ascesa

Ha fatto della sua lingua una bandiera e della sua città un palco. Oggi Geolier è più di un artista: è un simbolo di appartenenza, di riscatto e di orgoglio musicale. Con “Tutto è possibile”, il quarto disco in uscita il 16 gennaio, il rapper napoletano apre un nuovo capitolo della sua storia artistica, portando con sé numeri impressionanti e un pubblico che non smette di crescere: 91 dischi di platino, 38 d’oro, milioni di stream e una credibilità che attraversa generi e generazioni. Tutto questo mentre Napoli continua a essere il suo baricentro emotivo, la città che lo ha visto nascere e che ora lo celebra come uno dei volti più influenti della scena urban italiana.