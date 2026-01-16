Geolier, esce l'album "Tutto è Possibile" | Il disco si apre con la voce di Pino Daniele

Ci sono anche 50 Cent, Anuel AA, Sfera Ebbasta, Anna e Kid Yugi
© Ufficio stampa
È uscito oggi, 16 gennaio, il quarto disco di Geolier: "Tutto è Possibile", anticipato nei mesi scorsi dai brani "Fotografia", "081" e "Phantom" (quest'ultimo con 50 Cent). Un lavoro, si leggeva in una nota di dicembre in cui si parlava dell'album, "che nasce da un racconto che parte da molto lontano: da un monito di Pino Daniele, custodito in un suo brano mai pubblicato. Una frase rimasta sospesa nel tempo, che torna a nuova vita e apre" l'album. Se il disco "si apre con la voce e l'eredità della leggenda della musica italiana, Pino Daniele, la presenza di 50 Cent definisce l'altro asse del disco" si sottolineava. A questi due artisti si aggiungono ulteriori collaborazioni sia sul piano internazionale sia su quello nazionale. Oltre alla presenza di Anuel AA, "una delle voci più iconiche e influenti del Latin trap contemporaneo", nel disco ci sono Sfera Ebbasta, Anna e Kid Yugi.
"Tutto è Possibile" si compone di 16 canzoni. Ecco la tracklist: 1) Tutto è possibile (feat. Pino Daniele); 2) Sonnambulo; 3) 2 Giorni Di Fila (feat. Sfera Ebbasta e Anna); 4) Facil Facil; 5) 1H; 6) Un ricco e un povero; 7) Olè (feat. Kid Yugi); 8) Desiderio; 9) Phantom (feat. 50 Cent); 10) P'Forz; 11) Stelle; 12) Canzone d'amore; 13) 081; 14) Arcobaleno (feat. Anuel AA); 15) Fotografia; 16) A Napoli non piove.
Inoltre, il 2026 vedrà il fenomeno del rap italiano protagonista del "Geolier Stadi 2026". Tre Maradona già sold out chiuderanno il tour. Ecco le date:
6 GIUGNO - TERMOLI - ARENA DEL MARE (DATA ZERO)
13 GIUGNO 2026 - MILANO - STADIO SAN SIRO
19 GIUGNO 2026 ROMA - STADIO OLIMPICO
23 GIUGNO 2026 MESSINA - STADIO FRANCO SCOGLIO
26 GIUGNO 2026 NAPOLI - STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA - SOLD OUT
27 GIUGNO 2026 NAPOLI - STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA - SOLD OUT
28 GIUGNO 2026 NAPOLI - STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA - SOLD OUT