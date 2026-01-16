Geolier, esce l'album "Tutto è Possibile" | Il disco si apre con la voce di Pino Daniele

È uscito oggi, 16 gennaio, il quarto disco di Geolier: "Tutto è Possibile", anticipato nei mesi scorsi dai brani "Fotografia", "081" e "Phantom" (quest'ultimo con 50 Cent). Un lavoro, si leggeva in una nota di dicembre in cui si parlava dell'album, "che nasce da un racconto che parte da molto lontano: da un monito di Pino Daniele, custodito in un suo brano mai pubblicato. Una frase rimasta sospesa nel tempo, che torna a nuova vita e apre" l'album. Se il disco "si apre con la voce e l'eredità della leggenda della musica italiana, Pino Daniele, la presenza di 50 Cent definisce l'altro asse del disco" si sottolineava. A questi due artisti si aggiungono ulteriori collaborazioni sia sul piano internazionale sia su quello nazionale. Oltre alla presenza di Anuel AA, "una delle voci più iconiche e influenti del Latin trap contemporaneo", nel disco ci sono Sfera Ebbasta, Anna e Kid Yugi.