Spettacolo
Il quarto

Geolier, esce l'album "Tutto è Possibile" | Il disco si apre con la voce di Pino Daniele

Ci sono anche 50 Cent, Anuel AA, Sfera Ebbasta, Anna e Kid Yugi

16 Gen 2026 - 11:09
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

È uscito oggi, 16 gennaio, il quarto disco di Geolier: "Tutto è Possibile", anticipato nei mesi scorsi dai brani "Fotografia", "081" e "Phantom" (quest'ultimo con 50 Cent). Un lavoro, si leggeva in una nota di dicembre in cui si parlava dell'album, "che nasce da un racconto che parte da molto lontano: da un monito di Pino Daniele, custodito in un suo brano mai pubblicato. Una frase rimasta sospesa nel tempo, che torna a nuova vita e apre" l'album. Se il disco "si apre con la voce e l'eredità della leggenda della musica italiana, Pino Daniele, la presenza di 50 Cent definisce l'altro asse del disco" si sottolineava. A questi due artisti si aggiungono ulteriori collaborazioni sia sul piano internazionale sia su quello nazionale. Oltre alla presenza di Anuel AA, "una delle voci più iconiche e influenti del Latin trap contemporaneo", nel disco ci sono Sfera Ebbasta, Anna e Kid Yugi.

Il nuovo album ha 16 canzoni

 "Tutto è Possibile" si compone di 16 canzoni. Ecco la tracklist: 1) Tutto è possibile (feat. Pino Daniele); 2) Sonnambulo; 3) 2 Giorni Di Fila (feat. Sfera Ebbasta e Anna); 4) Facil Facil; 5) 1H; 6) Un ricco e un povero; 7) Olè (feat. Kid Yugi); 8) Desiderio; 9) Phantom (feat. 50 Cent); 10) P'Forz; 11) Stelle; 12) Canzone d'amore; 13) 081; 14) Arcobaleno (feat. Anuel AA); 15) Fotografia; 16) A Napoli non piove.

Il tour negli stadi

 Inoltre, il 2026 vedrà il fenomeno del rap italiano protagonista del "Geolier Stadi 2026".  Tre Maradona già sold out chiuderanno il tour. Ecco le date:

6 GIUGNO - TERMOLI - ARENA DEL MARE (DATA ZERO)

13 GIUGNO 2026 - MILANO - STADIO SAN SIRO

19 GIUGNO 2026 ROMA - STADIO OLIMPICO

23 GIUGNO 2026 MESSINA - STADIO FRANCO SCOGLIO

26 GIUGNO 2026 NAPOLI - STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA - SOLD OUT

27 GIUGNO 2026 NAPOLI - STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA - SOLD OUT

28 GIUGNO 2026 NAPOLI - STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA - SOLD OUT

