Geolier, dopo le date estive arriva anche il Summer Festival Tour 2026
Il rapper napoletano, dopo aver annunciato il Geolier Stadi 2026, approda anche ai Festival estivi italiani
Tante novità per Geolier, che, dopo il recente annuncio del tour negli stadi 2026 in partenza a giugno, porterà i suoi show anche nei festival estivi con il Summer Festival Tour 2026. Il tour sarà l'occasione per ascoltare dal vivo "Tutto è possibile", il quarto album in studio dell'artista da poco certificato Disco di Platino, a soli 24 giorni dalla sua pubblicazione. L'album, al suo debutto, ha conquistato il primo posto della classifica album e della classifica Formati Fisici Fimi/Niq (con "Dio Lo sa", il disco precedente, che persiste nella top 10 della chart), affermandosi anche nella Top 10 dei Singoli.
Le date estive
Con "Geolier Stadi 2026" e il "Summer Festival Tour", Geolier porterà la sua musica in diverse città italiane, a partire dal 6 giugno a Termoli, il 13 giugno a Milano, il 19 giugno a Roma, il 23 giugno a Messina, 26, 27 e 28 giugno a Napoli, il 2 luglio Firenze, il 4 luglio a Bari, l'11 luglio a Riccione e il 23 agosto a Santa Maria del Cedro (Cosenza).