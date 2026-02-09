Tante novità per Geolier, che, dopo il recente annuncio del tour negli stadi 2026 in partenza a giugno, porterà i suoi show anche nei festival estivi con il Summer Festival Tour 2026. Il tour sarà l'occasione per ascoltare dal vivo "Tutto è possibile", il quarto album in studio dell'artista da poco certificato Disco di Platino, a soli 24 giorni dalla sua pubblicazione. L'album, al suo debutto, ha conquistato il primo posto della classifica album e della classifica Formati Fisici Fimi/Niq (con "Dio Lo sa", il disco precedente, che persiste nella top 10 della chart), affermandosi anche nella Top 10 dei Singoli.