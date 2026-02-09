dopo il tour europeo

Ligabue annuncia il tour nei palazzetti "La Notte di Certe Notti"

Il cantautore si prepara a un tour che toccherà 14 città, partendo dall'Arena di Verona

09 Feb 2026 - 15:32
© Maurizio Bresciani

Dopo i quattro concerti previsti a giugno negli stadi di Bibione, Roma, Torino e Milano, Luciano Ligabue annuncia "La Notte di Certe Notti": un tour che da settembre arriverà nei principali palasport italiani e partirà il 22 settembre dall'Arena di Verona e si concluderà il 24 ottobre all'Arena Milano. Quattordici appuntamenti in quattordici città per rendere ogni "notte" irripetibile.

Un tour per i trent'anni del singolo e dell'album

 Una grande festa che partirà dagli stadi a giugno: il 5 giugno a Bibione (Venezia, data zero) a cui seguiranno il 12 giugno all'Olimpico di Roma, il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino e Milano il 20 giugno a San Siro. Un anno di celebrazioni per Ligabue, che nel 2026 festeggia il trentennale di "Certe notti" e dell'album "Buon Compleanno Elvis", che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della carriera del cantautore. Oltre a questi, anche il ventennale del primo Campovolo.

Il tour europeo

  In attesa degli show italiani, nel mese di maggio Ligabue girerà l'Europa con "Certe Notti in Europa", a partire da Barcellona (1 maggio), Madrid (2 maggio), Parigi (8 maggio) e Londra (9 maggio), per poi proseguire a Utrecht (11 maggio), Bruxelles (12 maggio), Lussemburgo (14 maggio) e Zurigo (16 maggio). Inoltre, il 6 maggio il cantautore inaugurerà il palco della nuova Arena Milano con l'evento speciale "La Prima Notte - Music Opening Ceremony".

Le date autunnali e i biglietti

 In autunno il Liga approderà all'Arena di Verona il 22 settembre, per poi proseguire il 25 settembre a Padova, il 27 settembre a Bergamo, il 29 settembre a Genova, l'1 ottobre Livorno e il 3 ottobre Pesaro. E poi ancora, il 6 ottobre a Firenze, l'8 ottobre a Mantova, il 10 ottobre a Bologna, il 14 ottobre a Messina, il 16 ottobre a Eboli, il 18 ottobre a Bari, il 20 ottobre Ancona e infine il 24 ottobre Milano. I biglietti saranno disponibili da giovedì 12 febbraio ore 11.00 su Ticketone e punti vendita, mentre i fan iscritti al fanclub "BarMario" avranno la possibilità di acquistarli da martedì 10 febbraio alle ore 11.00. 

