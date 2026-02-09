Ligabue annuncia il tour nei palazzetti "La Notte di Certe Notti"

In autunno il Liga approderà all'Arena di Verona il 22 settembre, per poi proseguire il 25 settembre a Padova, il 27 settembre a Bergamo, il 29 settembre a Genova, l'1 ottobre Livorno e il 3 ottobre Pesaro. E poi ancora, il 6 ottobre a Firenze, l'8 ottobre a Mantova, il 10 ottobre a Bologna, il 14 ottobre a Messina, il 16 ottobre a Eboli, il 18 ottobre a Bari, il 20 ottobre Ancona e infine il 24 ottobre Milano. I biglietti saranno disponibili da giovedì 12 febbraio ore 11.00 su Ticketone e punti vendita, mentre i fan iscritti al fanclub "BarMario" avranno la possibilità di acquistarli da martedì 10 febbraio alle ore 11.00.