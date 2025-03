Nel giorno del suo sessantacinquesimo compleanno, Luciano Ligabue festeggia dando il via alle celebrazioni dei 30 anni del suo album "Buon Compleanno Elvis" uscito nel 1995. Dal prossimo 18 aprile usciranno 7 dischi: un'opera omnia che propone diversi progetti speciali legati a quel disco. Un album iconico per lui: oltre un milione e mezzo di dischi venduti, Targa Tenco nel 1996 per "Certe Notti" come migliore canzone dell'anno, la consacrazione sulla scena musicale italiana. Alla presentazione alla stampa a Milano, il cantautore ha raccontato: "Cosa è stato questo album l'ho capito meglio adesso di allora. Quell'album nasce in un momento mio critico: ero senza una band in quel periodo, era finito il rapporto con la mia band e non ero più con il manager degli inizi". E ha ricordato: "Non sapevo come sarebbero andate le cose, non stavano andando particolarmente bene e mi sono reso conto che l'album girava intorno a voler fare musica, vivere di musica e farsene un po' ossessionare, per poi vedere con grande gioia e tenerezza che volevo chiudere l'album con una cosa che diceva 'Leggero nel vestito migliore, sulla testa un po' di sole e in bocca una canzone'".