Luciano Ligabue porta "La notte di Certe notti" alla Reggia di Caserta

A Caserta sarà una grande festa in un luogo apprezzato in tutto il mondo che per due giorni ospiterà un vero e proprio LigaVillage: la famosa Ligastreet che accoglierà i fan presenti il 21 giugno alla Rcg Arena di Reggio Emilia, infatti, si trasformerà per l’evento campano nel Ligavillage e verrà posizionato nei cortili interni della Reggia e nell’area circostante. Il LigaVillage aprirà alle ore 12:00 di venerdì 5 settembre e, come per Reggio Emilia, sarà diviso in diverse aree tematiche che permetteranno al pubblico di entrare nel mondo di Ligabue con una serie di attività: dalla mostra fotografica ai memorabilia, passando per il merchandising dedicato ed esclusivo, dai punti ristorazione all’area cinema, dal campeggio all’area sportiva, un’area kids e molto altro.