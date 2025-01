Folta la pattuglia degli italiani, oltre al Liga e al Kom. Il 2025 segna il ritorno negli stadi dei grandi artisti nostrani. Il primo ad accendere i palchi, già dal 4 marzo, è Jovanotti, che dopo la lunga pausa post incidente in bici, è pronto a far sprigionare tutta l'energia possibile nei palasport con il Palajova 2025: oltre 40 live, metà dei quali già sold out. C'è attesa anche per Cesare Cremonini, in tour negli stadi per presentare l'ultimo album Alaska Baby e festeggiare 25 anni di carriera, 13 date da Lignano Sabbiadoro a Roma tra giugno e luglio. A due anni dal successo live, anche Marco Mengoni è pronto a calcare di nuovo il palco degli stadi: 12 date da Lignano Sabbiadoro a Messina tra giugno e luglio. Zucchero, che ha concluso l'Overdose d'Amore World Tour attraversando tre continenti, passando per 20 nazioni e 38 città, con oltre un milione di spettatori, nell'estate 2025 torna negli stadi italiani dal 19 gennaio ad Ancona, passando poi per Bari, Torino, Padova. Attesa anche una data a Roma. Nella capitale a spopolare è Ultimo, che con i tre nuovi live all'Olimpico il prossimo luglio raggiunge il record di 10 live nel tempio della musica romana, il più giovane artista ad aver mai raggiunto un risultato analogo. La Favola continua tour toccherà anche gli stadi di Lignano Sabbiadoro, Ancona, Milano, Messina e Bari.