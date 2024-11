Brani che, come nei casi del Cremonini più ispirato, hanno la rara capacità di coniugare complessità di scrittura e arrangiamento a facilità di fruizione e che non cercano di strizzare l'occhio a effimere mode sonore pur risultando assolutamente contemporanei ("Io lavoro sempre in prospettiva, della mia generazione ho tenuto salda l’idea di non derubare il presente" sottolinea Cesare). Dall'apertura della title track, che mescola echi british, Beatles e cori alla Beach Boys, alla straordinaria chiusura di "Acrobati", un gioiello capace di unire intimità e afflato epico, si passa attraverso mutevoli paesaggi sonori, dove trovano spazio un duetto con Elisa in "Aurore boreali", più prossimo a una simbiosi che a un feat, la delicatezza acustica di "Una poesia", le sonorità deep house di "Il mio cuore è già tuo" (con lo zampino dei Meduza) e il pop cangiante di "Ora che non ho più te". Quest'ultimo poi, singolo apripista dell'album, ha contribuito affinché Cremonini riuscisse in una impresa concessa a pochissimi artisti nati dopo il 2000: agganciare la generazione dei giovanissimi. Il brano è infatti stabilmente tra i più ascoltati su Spotify, lasciandosi da settimane dietro nomi e generi che su quella piattaforma dovrebbe avere vita più facile. Un risultato che persino per Cremonini stesso è difficile da spiegare, anche se ci prova. "Appartengo a una generazione di artisti ponte - dice -, nati con i piedi nel Novecento e con lo sguardo verso il mondo che stava cambiando. Il passato è sempre con me ma allo stesso tempo sono un artista contemporaneo. Io scrivo canzoni che puntano a essere eterne, nel senso che non si legano al momento e allo stesso tempo sono un artista che tiene insieme... se leggete i commenti sotto il video di 'Ora che non ho più te' troverete interventi di persone di diverse generazioni che in qualche modo non si parlano tra loro ma ognuna di esse vede nel brano qualcosa a lei vicina".