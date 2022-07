Cesare Cremonini conquista l'Autodromo di Imola davanti a 70mila spettatori e chiude il tour

Si è chiuso all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, insieme a oltre 70mila spettatori, il tour di Cesare Cremonini.

Un luogo iconico per la musica e per lo sport per uno show unico in Italia: non solo un concerto, ma un vero e proprio spettacolo che ha posto al centro e ha valorizzato la grande personalità di Cesare Cremonini come performer e musicista.