Cesare Cremonini è tornato single? Segnali di “corna” con Martina

Leggi Anche Cesare Cremonini sempre più innamorato: dedica social alla sua Martina

"Le corna sono come le scarpe: tutti nella vita ne hanno un paio" si legge nell'immagine condivisa da Martina, in cui campeggia un allusivo disegno. Trarre le conclusioni non è stato difficile per i follower che hanno subito ipotizzato un tradimento da parte del cantante. I primi segnali di rottura erano arrivati qualche tempo fa: le foto di coppia sono sparite dai rispettivi profili e i due hanno smesso di seguirsi, inoltre si è fatta notare l'assenza della ragazza ai concerti della pop star. Voci di corridoio raccontano che lei abbia approfittato proprio delle date dei live per traslocare dalla casa che condividevano.

Leggi Anche La fidanzata di Cremonini protagonista del nuovo video del cantautore

Diciassette anni di differenza ma tanta complicità tra loro: Cremonini aveva scritto per lei la canzone "Giovane stupida" e la Maggiore era apparsa nel videoclip. I due stavano insieme da due anni e mezzo, un amore vissuto sempre nella massima discrezione e il più possibile lontano dai riflettori. La fine della loro relazione non poteva non incuriosire i tantissimi fan del cantante e, dopo il post sibillino della ragazza, i riflettori del gossip sono puntati su di loro.